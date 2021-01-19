ЧП произошло в Тутаеве в январе этого года: алабай покусал 12-летнюю девочку. Информация дошла до полиции, а оттуда – до Управления Россельхознадзора по Ярославской области. И уже по их линии в отношении хозяина собаки было возбуждено административное дело.- Мужчина должен был немедленно доставить собаку в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра, под наблюдением специалистов она должна была находиться 10 дней, - пояснили сотрудники Управления. – Не выполнив данные требования, гражданин нарушил ряд ветеринарных правил.Что касается нападения на человека, то здесь наказать владельца животного, скорее всего, сможет только суд в рамках гражданского процесса. То есть родители девочки могут подать иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Административный кодекс региона предусматривает административный штраф в пять тысяч рублей за натравливание собак на домашних животных и людей. Также прописана ответственность для владельцев собак, которые оставили животных без присмотра в общественных местах. В этом случае штраф от 500 рублей до тысячи.