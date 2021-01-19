Два дома на улице Щепкина в Рыбинске признали непригодными для проживания в 2019 году. Расселение собственников идет уже третий год. За это время 36 семей переехали из аварийного жилья.– В первую очередь расселяют жильцов муниципальных квартир, далее собственников, приобретавших жилье непосредственно у застройщика, - рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.Рыбинцы, которые еще не получили ключи от нового дома, вынуждены ждать своей очереди до 2025 года. Всего расселить нужно 101 квартиру. В новом году на это выделили 14,5 миллионов областных и 2,5 миллионов городских средств.