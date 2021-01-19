32-летнего жителя Тутаева будут судить за кражу с причинением значительного ущерба.По данным следствия, в мае прошлого года мужчина на сутки снял квартиру в Дзержинском районе Ярославля. Хозяйка жилья оформила договор, отдала ключи и спокойно ушла. А арендатор не сидел без дела: вывез из квартиры два телевизора стоимостью 22 тысячи рублей, после чего продал их на сайте объявлений за 5,5 тысяч.Установить личность злоумышленника труда не составило. Свою вину тутаевец полностью признал, но попытался оправдаться своим тяжелым материальным положением.- Обвиняемому по статье грозит либо штраф, либо обязательные, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.