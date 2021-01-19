В Ярославской области от коронавируса, по официальным данным оперштаба, с начала пандемии скончались 263 человека.Среди умерших не намного, но преобладают мужчины – скончались 133 жителя региона или 50,6% от общего числа жертв COVID-19. самый большой процент смертности среди ярославцев старше 60 лет – 210 человек или 79,8%.Как отмечают в оперштабе, все пожилые ярославцы, которые заразились коронавирусом и скончались от него, имели тяжелые сопутствующие патологии. В зоне риска находятся люди у которых имеются:- злокачественные новообразования (в том числе онкогематологические заболевания),- сахарный диабет второго типа, инсулинопотребный,- ишемическая болезнь сердца,- гипертоническая болезнь третьей стадии,- риск сердечно-сосудистых осложнений четвертой стадии,- бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.