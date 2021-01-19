Центр политической конъюнктуры рассказал о работе Госдумы в ноябре и декабре прошлого года. В том числе, и о пропусках депутатами заседаний и их активности во время голосований. Напомним, что Ярославскую область в Государственной думе представляют Валентина Терешкова, Илья Осипов, Андрей Коваленко и Анатолий Грешневиков.С 1 ноября по 30 декабря в заксобрании прошло 14 пленарных заседаний, депутаты проголосовали по 989 вопросам. По данным Центра политической конъюнктуры, парламентарии от Ярославской области пропустили 46,77% голосований и в этом рейтинге находятся на 12 месте. В антилидерах – избранники от Севастополя: они проигнорировали 71,89% голосований.Однако это не значит, что депутаты не присутствовали в Госдуме. Как отметили в Центре, депутаты часто не голосуют, но при этом находятся на заседании, что создает определенную неясность.Если говорить о пропусках, то в этом рейтинге Ярославская область на 13 месте: 28,28% заседаний проходили без наших представителей. Андрей Коваленко пропустил 42,9% пленарных заседаний, Илья Осипов – 28,6%, Анатолий Грешневиков – 14,3%. Валентина Терешкова вошла в четверку законотворцев, которые отсутствовали чаще всего. В ноябре и декабре 2020 года они не посетили ни одного заседания. Правда, Валентины Владимировны не было по уважительной причине – она перешла «на удаленку» по просьбе председателя Госдумы Вячеслава Володина.- Заслушаете выступления руководителей политических партий, а потом в своем кабинете принимаете участие в обсуждении вопросов, - обратился Володин к парламентариям преклонного возраста и тем, кто имеет противопоказания.Однако, отмечают в Центре, результаты регистрации депутатов в системе и данные поименного голосования показали, что в Думе должные условия для удаленной работы были созданы не в полной мере.