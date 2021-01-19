В Ярославской области прошла Крещенская ночь. По данным регионального ГУ МЧС, до 2 часов на водоемы пришли 2748 человек, хотя ожидалось около 11 тысяч. Видимо, предупреждения врачей о том, что массовое скопление людей может запустить очередную волну болезни, на большинство верующих все же подействовало. В иордани окунулись не все – из почти трех тысяч пришедших отважились погрузиться в прорубь 1628 человек.На всех объектах в ночь с 18 на 19 января дежурили сотрудники МЧС, полиция и медики. Все подразделения спасателей были переведены в режим «Повышенной готовности».В паблике «Ярославская область» ВКонтакте провели опрос: у подписчиков спросили, купались ли они в Крещение? Ответ «нет, и не собираюсь» оказался самым популярным – такой позиции придерживаются 73,86% проголосовавших. 15,69% респондентов очень хотят, но не могут решиться окунуться в ледяную воду. Тех, кто делает это каждый год и кто купается изредка примерно одинаковое количество: 4,58% и 5,88% соответственно.