В Ярославле начал работать «Снежный десант». Волонтеры убирают снег во дворах частных домов, где живут одинокие пожилые люди или инвалиды. Добровольцы начали работать совсем недавно, но к ним поступило порядка 20 заявок.- Желающих помочь молодых людей у нас более чем достаточно. Все заявки оперативно берутся в работу. В случае увеличения заявок волонтерский штаб, оказывающих данный вид помощи, соответственно будет также увеличен, - рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии города Ярославля сказал Максим Кутейников.Что делать, если нужна помощь «Снежного десанта»:- позвоните по телефону 32-87-96- или лично обратитесь в клуб «Ровесник» по адресу улица Володарского, 65 (время работы: пн.-чт. с 09:00 до 17:30, пт. – с 09:00 до 16:30).