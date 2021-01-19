В Ярославле появился новый вид мошенничества: злоумышленники в качестве жертв выбрали сотрудников магазинов. Преступники звонят по телефону в торговой точки, представляются руководителем и просят перечислить деньги.На днях подобный звонок раздался в одном из магазинов торгового центра в Ленинском районе. Звонивший представился генеральным директором и дал продавцу указание перевести ему 12 тысяч рублей. Лже-директор пояснил, что деньги срочно нужны на покупку антисептика.Продавец сначала сделала перевод, а потом задумалась, правильно ли она поступила. Женщина связалась с руководством и выяснила, что ее обманули. На такую же удочку попалась и ее коллега в магазине в Дзержинском районе. Там продавец отдала «директору» больше 30 тысяч рублей.- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция напоминает, что любую информацию, поступившую по телефону или через Интернет необходимо проверять. Преступники постоянно совершенствуют схемы, их задача – заставить гражданина добровольно «отдать» им деньги или выполнить определенные действия, которые помогут завладеть чужими средствами, - предупредили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.