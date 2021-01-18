В Ярославской области ожидается скорое потепление. Поэтому поводу в Рыбинске прошло оперативном совещании. Принято решение проверить муниципальные здания, рядом с которым находятся тротуары и пешеходные зоны. Крыши домов в срочном порядке нужно очистить от снега и свисающих сосулек.- Скопившийся снег начнет таять, будет образовываться наледь. Это потенциальная угроза, реагировать нужно оперативно, - сказал глава города Денис Добряков.За состоянием крыш несут ответственность собственники. Следят за ними специалисты отдела муниципального жилищного контроля. На прошлой недели они проверили 17 улиц, на 65 зданиях выявили нарушения.- Собственникам отводится 24 часа на очистку крыши от наледи и снега. На этот период необходимо выставить информационный аншлаг или огородить территорию, - пояснили в отделе муниципального жилищного контроля.Обращения о состоянии крыши можно направить на электронную почту отдела муниципального жилищного контроля: omgk@rybadm.ru.