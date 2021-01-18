Александр Новиков, который обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении 10-летней девочки, останется под арестом до 19 мая. Такое постановление вынес суд в Иванове.В июне 2020 года мужчина сбежал из психиатрической лечебницы в Ярославле. В больнице Новиков оказался по решению суда – его признали невменяемым за многочисленные нападения на женщин. На счету маньяка было около 30 жертв.Задержали мужчину только в ноябре в Иванове, после того, как он совершил очередной страшное преступление. По версии следствия, Новиков подкараулил на улице 10-летнюю девочку, приставил ей нож к горлу и затащил заброшенное здание. Там 63-летний Новиков надругался над школьницей.Задержали маньяка спустя пару дней – он вернулся на место преступления, где его уже ждала засада.