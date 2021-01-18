В Ярославской области прививку от коронавируса теперь могут сделать не только врачи, учителя и социальные работники, но и другие ярославцы. В том числе и те, кому больше 60 лет. В регион поступили 18450 доз вакцины «Спутник-V».Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления или записаться на сайте Госуслуг. Вакцинация будет проходить в строго назначенное время, опаздывать на прививку нельзя.В Ярославской области работает 46 пунктов, где можно сделать прививку. Дополнительную информация можно получить по телефону 122.