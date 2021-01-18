С 13 по 18 января в Королеве на чемпионате и первенстве ЦФО по боксу 175 боксеров боролись за первые места. Спортсменки из Ярославля вернулись домой с семью медалями, две из которых золотые. Теперь победители отправятся состязаться на всероссийский уровень.- Сегодня наш регион является одним из ведущих спортивных центров России с сильной школой бокса, - отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.В Ярославле открываются новые школы бокса не только в крупных городах, но и в небольших поселения. Сейчас работает площадка в Туношне и поселке Ярославка, планируется открытие зала в селе Михайловском.Также в Ярославле планируется открытие центра развития бокса. Уже известно, что центр будет строиться на деньги из федерального бюджета. На данный момент ведется поиск площадки.