В ночь с 17 на 18 января в аварии погибла заведующая отделением ярославской инфекционной больницы Ксения Скрипко. ДТП произошло на трассе Москва – Архангельск в Вологодской области.Как сообщает УМВД по региону, водитель «Шевроле» вылетел на встречную полосу и врезался в «Хенде», где ехала семья Скрипко. 24-летний мужчина был пьян.В аварии погибла 35-летняя Ксения Александровна и ее 39-летний супруг. Их дети – мальчики 9 и 6 лет – сейчас находятся в больнице.На сайте инфекционной больницы уже опубликован некролог:- ГБУЗ ЯО «ИКБ» с прискорбием сообщает о безвременной трагической гибели заведующей инфекционным отделением №3 Ксении Александровны Скрипко. Ксения Александровна запомнится нам в первую очередь как жизнелюбивый и добродушный человек, посвятивший свою жизнь борьбе за здоровье людей.- Кажется, что это страшный сон… Сегодня ночью в результате страшного ДТП погибла Ксения Скрипко, муж тоже погиб… Дети живы, в больнице. Она всегда спешила к нам на помощь, спасла не одну сотню жизней за свой врачебный путь, врач от Бога, наш с вами дорогой друг, - написала на своей странице в соцсети ВКонтакте Вера Дурандина.