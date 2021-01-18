Ярославцы в социальных сетях активно жалуются на состояние горячей воды, которая течет из кранов. По цвету она очень похожа на кофе, а по запаху – на канализационные стоки.- Это новый тест на коронавирус. Если чувствуете, как пахнет горячая вода – значит все хорошо. Если честно, запах такой, что мыться можно только в противогазе, - пишет Оля Капустина.Жалобы поступают в основном из Заволжского, Дзержинского и Фрунзенского районов. Многие давно уже установили фильтры, готовить стараются только на покупной воде.Осенью, когда возникала такая же проблема, в мэрии Ярославля объясняли это опрессовкой систем отопления, сейчас ссылаются на морозы и необходимость запускать «обратку».- Когда на улице мороз, температура теплоносителя, который подается к домам, превышает 100 градусов. Так, в эти январские морозы в соответствии с нормативами, ее температура достигала 106 градусов. Такую горячую воду подавать в краны, конечно, нельзя. На части домов есть специальная система, которая позволяет автоматически разбавлять воду до нормативных 55-60 градусов перед подачей в систему горячего водоснабжения. У жителей таких домов проблем с водой в морозы не возникает, - пояснили в мэрии Ярославля.Но в тех домах, где такая система не установлена, управляющие компании включают «обратку». То есть, горячая вода поступает в краны после того, как пройдет через систему отопления. Получается, что ярославцы платят за горячую и чистую воду, а на выходе имеют воду кофейного цвета и «с душком».- Если подобная проблема возникла у вас, в первую очередь обратитесь в свою управляющую компанию. Она обязана прийти и замерить температуру поступающей горячей воды. Если УК не реагирует, направьте заявку с жалобой в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Вопрос об установлении регуляторов горячего водоснабжения на ваш дом может решаться жителями совместно с управляющей компанией или ТСЖ, - посоветовали, как действовать в мэрии города.