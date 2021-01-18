Нашелся кот Кузя, который в августе прошлого года сбежал при посадке в самолет до Санкт-Петербурга. О счастливом окончании грустной истории сообщил портал Yarnews.Хозяйка Анастасия до сих пор не верит в это чудо. Она уже не надеялась увидеть своего любимца, как из Ярославля пришла радостная новость. Скорее всего, все это время Кузя скитался по домам дачников, где его подкармливали. Но с наступлением холодов жители деревень разъехались по квартирам и коту пришлось искать новое прибежище. По счастливой случайности, он вышел к дому сотрудника аэропорта «Туношна», который летом принимал участие в поисках животного.Сейчас блудный кот находится у бабушки Анастасии в Ростове. Девушка уже выехала за питомцем. Возвращаться в Санкт-Петербург она решила на поезде: приключений в самолете ей уже хватило.