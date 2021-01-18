Морозы в Ярославской области, пик которых приходится на сегодняшний день, 17 января, к концу недели заметно ослабнут.- Днем в понедельник -16…-21 градус. Затем воздух начнет понемногу прогреваться и в конце рабочей недели атлантический циклон принесет осадки, переходящее в дожди, и потепление до 0…+5 градусов, - сообщили синоптики Центра «Фобос».Специалисты Гидрометцентра называют температуру в +3 градуса и уже с четверга прогнозируют снег, который в субботу и воскресенье перейдет в снег с дождем. Ночами будет держаться устойчивый минус, но в ночь с субботы на воскресенье может пойти дождь и потеплеет до 0 градусов.Вот такой перепад температур почти в 20 градусов ждет ярославцев.