30 января в поселке Фоминское Тутаевского района пройдут ежегодные гонки на собачьих упряжках. В этом году заявлены дисциплины скиджоринг и нарты.Скиджоринг или ездовые лыжи – одна из дисциплин ездового спорта, в которой спортсмен едет свободным стилем вместе с одной или несколькими собаками. В дисциплине «нарты» спортсмен передвигается на узких длинных санях.В этом году установлены две дистанции – на 3 и 8 километров.Соревнования пройдут в поселке Фоминское, на Волжской набережной. Будет интересно не только участвовать, но и наблюдать за гонками.