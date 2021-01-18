С 83-летней жительницы Угличского района суд взыскал почти 25 тысяч рублей в пользу теплоснабжающей организации. Компания подала в суд на пенсионерку, которая якобы больше года – с марта 2016-го по сентябрь 2017-го – не оплачивала тепло и газ. Тот факт, что женщина еще 2004 году обменяла эту квартиру на другую, суд почему-то к сведению не принял. А новые собственники не зарегистрировали за собой жилье и коммуналку не оплачивали.Пенсионерка, для которой 25 тысяч рублей сумма не малая, обратилась в прокуратуру. Судебный приказ о взыскании задолженности был отменен, но к этому времени деньги со счета старушки уже были списаны.- В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. По итогам проверки прокуратура направила иск в суд о взыскании в пользу женщины с собственника квартиры выплаченных средств. Исковые требования удовлетворены, исполнение решения суда поставлено на контроль, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.