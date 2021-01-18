Второй день соревнований Кубка Мира для россиян, как и первый, прошел более чем успешно. Сборная России по фристайлу поднялась на первое место пьедестала.- Россия заняла первое место в командном зачете! Павел Кротов, Анастасия Прыткова, Максим Буров празднуют победу. Вторая команда от России тоже выступила достойно – заняли четвертое место, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.На втором месте – сборная из Швейцарии, на третьем – команда из США.Напомним, что в минувшие выходные в спорткомплексе «Подолино» проходил II этап Кубка Мира по лыжной акробатике. В первый день, в личном зачете, отлично выступили воспитанники ярославской лыжной школы – Максим Буров, Павел Кротов и Любовь Никитина.