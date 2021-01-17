На аттестатах об основном общем и среднем общем образовании появятся QR-коды. Приказ министерства просвещения вступил в силу в январе этого года. Нововведения должны защитить документы от подделок.- В приказе содержатся разъяснения о выдаче аттестатов с отличием и условия получения дубликата аттестата. На школьных аттестатах появятся QR-коды. Бланки аттестата и приложения к нему будут заполнять, в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код, - пояснила директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.Есть в приказе и другие нововведения, некоторые, например, касаются итоговых отметок за 11 класс. Их теперь будут рассчитывать как среднее арифметическое полугодовых, четвертных, триместровых и годовых отметок. Причем, учитываться будет каждый год обучения по программе среднего общего образования. В приложении к аттестату будет указываться отметка за индивидуальный проект.По таким предметам, как ИЗО, музыка и физическая культура вместо оценок допускается ставить \\"зачтено\\".