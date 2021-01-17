Региональный МЧС предупредил ярославцев о похолодании. По данный синоптиков, в ночь с 17 на 18 января в регионе ожидается температура воздуха от -21 до -26 градусов. В некоторых районах столбик термометра может опуститься до -31.Понижение температуры воздуха чревато увеличением чрезвычайных ситуаций. Возможны пожары в частных домах и квартирах, аварии в системе ЖКХ, нарушения в работе транспорта.Не исключены и обморожения. Спасатели дали ярославцам ряд советов, которые нужно соблюдать, если на улице сильный мороз.