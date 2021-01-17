Между Ярославлем и Рыбинском начал ходить ретропоезд с паровозом П-36. Первый свой рейс состав сделал 16 января. С Московского вокзала в Ярославле поезд отправился в праздничной обстановке - отъезжающих провожали аниматоры в ретрокостюмах, воссоздавая атмосферу давно ушедшей эпохи.Зато в вагонах все по-современному: кондиционеры, системы видеонаблюдения, розетки. Во время поездки пассажирам показывают видеоролики об истории паровозов в России.Планируется, что ретропоезд между двумя городами Ярославской области будет ходить по субботам до 25 декабря. Стоимость проезда - согласно тарифу. Расписание можно узнать здесь.