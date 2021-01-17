В Ярославле в 20-градусный мороз ребенка высадили из трамвая: мальчику не хватило на проезд двух рублей.9-летний школьник возвращался домой с тренировки, деньги на проезд ему родители выдали, но дети есть дети... Потерю двухрублевой монетки мальчик обнаружил, когда сел в трамвай. Ребенок попросил у кондуктора разрешения проехать за 26 рублей, но у женщины сердце не дрогнуло. На ближайшей остановке она высадила школьника из салона. Не вступились за ребенка и другие пассажиры, ни у кого не нашлось двух рублей, чтобы доплатить за проезд.Мальчик не пошел домой пешком, а на удачу дождался следующего трамвая. Там кондуктор оказалась добрее и разрешила ребенку проехать за те деньги, что у него есть.