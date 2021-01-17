Многодетная семья из Сарафоново Ярославского района лишилась дома и всего имущества. Их уничтожил огонь.ЧП произошло вчера, 16 января. Семья, в которой воспитываются трое детей 1,5, 6 и 16 лет осталась без единственного жилья. Дом заполыхал вечером. Мать, к счастью, успела вывести на улицу всех детей. Огонь до приезда спасателей тушили соседи, они закидывали пламя снегом. Но тщетно: дом на площади в 150 квадратов сгорел.Причины возгорания будут устанавливать специалисты. Но, по предварительной версии, пожар мог начаться из-за неисправной гирлянды.