Ярославские спортсмены отлично показали себя в первый день этапа Кубка мира по фристайлу, который проходит под Ярославлем, в Подолино. В индивидуальном зачете первое место занял Максим Буров. На втором месте - Павел Кротов. Они оба - воспитанники СШОР №3 имени В.И.Русанова. На третьем месте - спортсмен из Швеции Ноэ Рот.В соревнованиях у женщин первое место завоевала австралийка лора Пиил, серебро взяла лыжница из Америки Эшли Колдуэлл. Н третьем месте - наша Любовь Никитина, тоже воспитанница ярославской спортивной школы.- Наши ребята не подвели. Гордимся! Болеем за наших в командном зачете, - сказал глава Ярославской области Дмитрий Миронов.Командный зачет пройдет сегодня, 17 января.II этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине \\"лыжная акробатика\\" стартовал в спорткомплексе \\"Подолино\\" вчера, 16 января. В турнире принимают участие 56 спортсменов из Белоруссии, Швейцарии, Германии, Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Казахстана и России. В составе российской сборной – 10 именитых спортсменов. Девять из них – ярославцы: Павел Кротов, Илья Буров, Максим Буров, Любовь Никитина, Станислав Никитин, Арсений Вагин, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Денис Сляднев. И тренер команды Александр Понгильский тоже представитель нашего региона.