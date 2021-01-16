Сотрудники полиции задержали мужчину, который в центре Ярославля напал на девушку и пытался ее задушить. ЧП произошло вчера, 15 января.Сначала молодой человек с обнаженным торсом, и это в 20-гражусный мороз, разгуливал по проезжей части. Потом переместился на тротуар. Девушка-пешеход шла впереди него и даже не думала о том, что ей может грозить опасность. Неадекват напал на нее сзади, повалил на землю и принялся душить. Спасли ярославну прохожие, они и вызвали полицию.- Этот мужчина шел по проезжей части улицы Свободы, в таком виде и орал. Я хотела это заснять, но не успела, так как он хотел кинуться на меня. Успела отбежать. Он накинулся на девушку и начал душить. Помог проезжающий мимо мужчина. Кинул машину и еле оттащил его. Видимо он под наркотиками, а в следующий раз подобное случится во дворе с кем-нибудь и спасти уже никто не сможет, - пишет автор поста в группе \\"Ярославль LIVE\\" ВКонтакте.Сотрудники полиции задержали странного гражданина и передали специализированной бригаде медиков. Врачи установят, что стало причиной такого неадекватного поведения. Но, судя по всему, виной здесь либо алкоголь, либо наркотики.