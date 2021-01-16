В Рыбинске проходит благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся семей. Организовали ее молодежный центр \\"Максимум\\" и ТРЦ \\"Vikonda\\".- Наверняка у каждого дома есть вещи, которые еще хорошие, но не подходят по размеру или в силу разных обстоятельств выведены из гардероба. И люди порой не знают, куда их определить. Мы предлагаем решение вопроса, - рассказала директор Молодежного центра «Максимум» Мария Гонулева.Сдать можно одежду, обувь, книги, игрушки и другие уже не нужные вам, но необходимые другим вещи. Главное, чтобы все было в хорошем состоянии и чистое. Гуманитарную помощь волонтеры будут передавать в Центр гуманитарной помощи Рыбинской епархии или адресно нуждающимся.Куда сдать вещи:- молодежный центр \\"Максимум\\" (улица Бабушкина, 17),- ТРЦ \\"Vikonda\\" (ящик для сбора находится напротив кафе \\"7Я\\").Если вам необходима помощь вещами, обратитесь к волонтерам центра \\"Максимум\\".