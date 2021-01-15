По обращению жителей филиал «Россети Центр Ярэнерго» выполнит дополнительные мероприятия по увеличению надежности и качества энергоснабжения потребителей деревни Бутрево Ярославского муниципального района в 2021 году.Все мероприятия учтены в плане инвестиционной программы текущего года.Во втором квартале 2021 года энергетики выполнят реконструкцию трансформаторной подстанции и воздушной линии 0,4кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод общей протяженностью 1450 метров, в третьем квартале 2021 г. будет выполнена реконструкция воздушной линии 10кВ с монтажом дополнительной ячейки 10кВ на ПС 35/10кВ «Лесные поляны».Выполнение данных мероприятий позволит существенно повысить надежность электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии жителям деревни Бутрево и близлежащих населенных пунктов Ярославского муниципального района.- Мы стремимся максимально быстро реагировать на обращения жителей на возникающие проблемы. С каждым днем увеличивается количество электроприборов в жилых домах, а значит, возрастает нагрузка на электрические сети. Для удовлетворения потребностей потребителей в надежном и качественном электроснабжении мы ведем постоянный мониторинг поступающих обращений, отслеживаем рост нагрузки по населенным пунктам и организовываем взаимодействие с органами власти в части перспективных планов развития районов. Все вместе это позволяет сформировать качественную и эффективную инвестиционную программу, - отметил главный инженер филиала «Россети Центр Ярэнерго» Владимир Плещев.