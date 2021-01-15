Один из трех водителей, которые были задержаны за грубое нарушение правил дорожного движения, отправлен под арест. Молодые люди устроили дрифт в центре Ярославля, подвергли опасности и себя, и других горожан.Один из лихачей – студент местного вуза – получил права лишь несколько месяцев назад и решил показать свою водительскую удаль под окнами правительства. Видимо, после этого заезда он останется без прав на какое-то время.Его «коллеге» повезло меньше. Ближайшие семь дней он проведет в спецприемнике под арестом. 20-летний водитель в прошлом году шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, у него есть неоплаченные штрафы. Поэтому наказание и стало таким суровым.