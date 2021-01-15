В Ярославле задержали нигде не работающего 48-летнего мужчину. Его подозревают в краже металлической ограды с могилы на Осташинском кладбище. В полицию с заявлением о пропаже обратилась жительница Дзержинского района. Сумма ущерба - 12 тысяч рублей.- Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Также установлена его причастность еще к одной краже ограждения с могилы. Похищенное задержанный сдавал в металлолом, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.