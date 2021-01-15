В Ярославле нашли 14-летнего Глеба Ермолина. 8 января мальчик сбежал из медицинского учреждения Ленинского района. Ушел в сланцах, футболке, пижамных штанах и в одеяле. Спустя какое-то время его видели в городе уже в зимней одежде.Нашелся Глеб только спустя неделю после побега, точное, его нашли сотрудники полиции. Юноша находился в Дзержинском районе.Поиски Глеба велись не в первый раз. В декабре он вместе с другом ушел из соцучреждения в Первомайском районе. Два года назад сбегал из дома в Красноперекопском районе Ярославля.