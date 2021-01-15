Жители Ярославской области увеличили на 60% потребление трафика и на 50% –длительность разговоров по мобильному. Количество гигабайт, которые использовали ярославцы в эти дни, сопоставимо с показателями абонентов в Архангельске и вдвое превышает спрос на интернет в Пскове.Если говорить про новогоднюю ночь, то самым популярным каналом праздничной коммуникации стал мобильный интернет – в первые часы 2021 года спрос на гигабайты возрос на 40%. Причем аналогичная статистика зафиксирована по всей стране. Любопытно, что число звонков при этом существенно не увеличилось, а сохранилось на уровне прошлого года.Наибольшее количество разговоров было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Интервал с 18 до 20 часов был самым активным временем голосовых поздравлений. Интересный факт: ярославцы чаще принимали входящие звонки, чем совершали исходящие вызовы.В целом по России в ночь на 1 января клиенты Tele2 скачали 11 Пб данных и совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут. Это эквивалентно 729 годам.Не менее активными у абонентов Tele2 выдались и праздничные каникулы. С 1 по 8 января жители Ярославской области использовали в 1,6 раза больше интернет-трафика и, в отличие от новогодней ночи, много звонили по мобильному. Количество звонков выросло в 1,5 раза. Средняя продолжительность одного вызова составила примерно 2 минуты, сообщает пресс-служба оператора.