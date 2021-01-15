В Ярославле в канун Крещения ограничат проезд, остановку и стоянку машин по нескольким адресам. Связано это с купанием в проруби – ежегодной традицией, которой следуют многие ярославцы. В Ярославской области на праздник планируют сделать более 30 иорданей, пять из них – в Ярославле.Места, где будет органичен проезд и остановка автомобилей:- в районе реки Норы,- в поселке Толга у Свято-Введенского Толгского женского монастыря,- у подъезда к Петропавловскому парку.Здесь запрет вводится с 18:00 18 января до 22:00 19 января.С 7 утра до 22 часов 19 января нельзя будет подъехать к парку Подзеленье.