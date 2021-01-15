Центральная Россия, в том числе и Ярославская область, остается во власти аномальных морозов.- Небольшой снег возможен только в субботу, а на термометрах, словно в Сибири: - 13…-16 градусов вместо обычных в это время -6. И только во вторник холодная аномалия станет сокращаться: в полуденные часы около -10, - сообщают специалисты Центра «Фобос».В субботу, по данным Гидрометцентра России, в Ярославской области ожидается -16 градусов и снег. В воскресенье будет точно как у классика - мороз и солнце: похолодает до -19. В понедельник снежно и около -14, а со вторника начнется потепление. В Крещение ожидается -11 градусов, 20 и 21 января – около -9.