В региональном департаменте здравоохранения и фармации прокомментировали инцидент в центральной городской больнице Ярославля. В сестринской комнате с потолка рухнула штукатурка.- 13 января в помещении сестринской проводились работы по расчистке рустов потолка посте протечки. В помещении кроме рабочих никто не находился. В той палате, где имеется небольшая протечка, пациентов нет. Сейчас все последствия обрушившейся штукатурки устранены. Ремонт в сестринской пройдет в течение недели, - пояснили в ведомстве.По инциденту в больнице прокуратура области начала свою проверку. Ситуация находится на контроле у регионального прокурора.