После проверки полиция возбудила два уголовных дела по статье «Побои» в отношении 22-летней жительницы Ярославля. В новогодние праздники на улице Свободы она избила двух человек – свою ровесницу и девушку 17 лет.Видео с дракой, хотя это больше похоже именно на избиение, было опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как подозреваемая бьет лежащую в снегу девушку. Рядом стоит толпа молодых людей, но никто не вмешивается. Когда потерпевшая получает сильный удар по лицу ногой, одна из свидетельниц пытается заступиться. И в этом момент агрессивная девушка набрасывается и на нее.- Ранее подозреваемая уже попадала в поле зрения полиции. По статье «побои» ей грозят либо обязательные, принудительные или исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев. Возможно и лишение свободы на срок до двух лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.