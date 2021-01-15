Победой закончилась для ярославских «железнодорожников» встреча с московским ЦСКА. Лидера регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» одолел «всухую» со счетом 3:0.Счет открыл Егор Аверин в конце первого периода, во втором у ярославцев отличились Алексей Марченко и Егор Коршков. Москвичи ушли с ледовой площадки ни с чем.- Хороший матч, отличная командная победа, тут даже нечего говорить. Когда мы едины, мы непобедимы. Все красавцы, - похвали игроков в «победной» раздевалке главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.Сегодня, в пятницу, у ребят выходной, завтра вновь начнутся тренировки. В ближайшее время команде предстоят четыре игры на выезде. Первая, которая пройдет 17 января, – с челябинским «трактором».