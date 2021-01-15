В центральной городской больнице на улице Терешковой в Ярославле произошло ЧП: с потолка рухнул большой пласт штукатурки. Коммунальная авария случилась в комнате отдыха, ни маленькие пациенты, ни медицинский персонал, к счастью, не пострадали. По словам родителей больных, они не раз предупреждали, что подобное может произойти – потолок в помещении периодически протекал.Случившимся заинтересовались в прокуратуре области.- Организована проверка по информации об обрушении штукатурки. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, - пояснили в ведомстве.Прокурор региона взял эту ситуацию под свой контроль.