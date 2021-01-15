В Ярославской области с 1 июля повысится плата за электроэнергию. Соответствующий приказ издал региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.Для городского населения, кроме тех, кто проживает в домах с электрическими плитами, с 1 июля плата за киловатт составит 3 рубля 84 копейки. Для сельского населения и жителей области, которые пользуются электрическими плитами, 1 киловатт вбудет обходиться в 2 рубля 69 копеек.Телефоны для справок:- 8 (800) 775-44-76 - федеральный номер; - 8 (4852) 280-363 - для жителей Ярославля; - 8 (4855) 231-690 - для жителей Рыбинска.«ТНС энерго Ярославль» напоминает, что с 1 января отменен временный мораторий на начисление пеней и ограничение подачи услуг ЖКХ, который был объявлен Правительством РФ в апреле 2020 года.