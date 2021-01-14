Из-за сильных морозов, которые могут стать причиной аварий и дорожно-транспортных происшествий, в Ярославской области на трассе М8 развернули передвижной пункт обогрева. Пункт оборудован всем необходимым для обогрева водителей и пассажиров, а также оказания им первой медицинской помощи. Отсюда можно вызвать «скорую», ГИБДД, провести небольшой ремонт машины.- Передвижной пункт – это две палатки вместимостью 10 человек и оперативные автомобили МЧ России: УРАЛ и квадроцикл. Особенность мобильных пунктов в том, что их можно быстро доставить в любую точку на федеральной трассе и быстро развернуть, - пояснили ГУ МЧС по Ярославской области.Но надеяться на помощь, забывая о личной ответственности тоже не стоит. Если вы выезжаете за пределы населенного пункта, помните, что на трассах всегда холоднее, чем в городе. Возьмите в дорогу запас воды и чая в термосе, а также запас топлива. Не забудьте про спички. Зарядите мобильные телефоны, пополните их баланс. Положите в багажник самые элементарные средства спасения – лопату, трос и топор. Оденьтесь тепло.