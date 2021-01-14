В Рыбинске с февраля повысится плата за детские сады. Увеличение стоимости составит 9% и, как пояснили в администрации города, связано это в основном с ростом цен на продукты питания.- Рост цен на продукты – 8%. Расчет продуктового набора сделан по средним ценам во время мониторинга. Остальные деньги направляются на инвентарь, моющие принадлежности и средства гигиены, пояснил директор департамента образования Римма Брядовая.Плата за детские сады с февраля составит:- 180 рублей в день в группах в 12-часовым пребыванием воспитанников;- 195 рублей в день в группах с круглосуточным пребыванием;- 16 рублей в день в группах с кратковременным пребыванием (3 часа).