ЧП произошло в пульмонологическом отделении детской больницы на улице Терешковой в Ярославле. В рабочие часы в больнице рухнул потолок:- Новогодний подарок для мам, которые с деточками оказались в пульмонологическом отделении. Больница, в которую заехали год назад. Потолок рухнул под тяжестью воды с протекающей крыши. Об этом мы говорили еще год назад, – рассказывает председатель правления ярославского отделения организации помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук» Наталья Матвеева.Оказалось, что о проблемах с крышей было известно и раньше, но деятельность отделения не была приостановлена. К слову, на месте, где произошла коммунальная авария, лежат люди с серьезными инфекционными болезнями.Сейчас в отделении работает специальная комиссия от регионального департамента здравоохранения.