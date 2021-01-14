Филиал «Россети Центр Ярэнерго» с 14 по 17 января усилил контроль за надежным обеспечением электроснабжения спортивного комплекса «Подолино» в Ярославском районе, где проходит этап Кубка мира по фристайлу. В соревнованиях принимают участие 50 спортсменов из 10 стран мира, в том числе из Канады, Японии, Австралии, США, Великобритании, Швейцарии, Белоруссии и Казахстана. Сборную России представили 10 спортсменов.Для обеспечения бесперебойного электроснабжения спорткомплекса энергетики разработали план мероприятий на весь период проведения соревнований.Накануне было проведено внеплановое обследование энергооборудования, организованы дополнительные инструктажи и тренировки технического персонала. Также филиал Ярэнерго предоставил оргкомитету два резервных источника электроснабжения мощностью 400 кВт и 100 кВт.Для предупреждения и устранения технологических нарушений во время соревнований в Ярославском РЭС также усилен контроль за эксплуатацией питающих линий электропередачи и трансформаторных подстанций, обеспечена готовность аварийно-восстановительных бригад и специальной техники. В период проведения спортивных состязаний энергетики взаимодействуют не только с организаторами мероприятия и районной администрацией, но и с правоохранительными органами, региональными подразделениями МЧС и МВД.