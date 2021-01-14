Сотрудники полиции попросили ярославских водителей на время отказаться от личного транспорта. Причина такого обращения – сложные погодные условия, которые сказываются на дорожной ситуации в регионе. Снегопады стали причиной большого числа аварий.Если без машины обойтись невозможно, важно соблюдать правила дорожного движения. В особенности, старайтесь соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Откажитесь от опасных маневров, не забывайте включать фары. Из-за большого количества снега на дорогах тормозной путь значительно вырос.