Александр Комаров, которому Ярославский областной суд назначил пожизненное заключение, собрался обжаловать этот приговор. Апелляционная жалоба уже подана юристами в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве.Рано утром 19 октября 2020 года в Ростове загорелся двухэтажный деревянный дом. Практически сразу выяснилось, что этот был поджог. Злоумышленника задержали по горячим следам.Как выяснилось во время следствия, мотивом для совершения преступления стал личный конфликт. В огне погибли восемь человек, в том числе, пять детей. Также Комарову вменялось покушение на убийство девяти человек и умышленное уничтожение чужого имущества. По решению суда, ростовец должен выплатить потерпевшим компенсацию в 15 миллионов рублей.