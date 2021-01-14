Серия аварий с одним \\"главным героем\\" произошла сегодня ночью в районе Московского проспекта в Ярославле. Около 1:30 на пересечении проспекта и Костромского шоссе автомобиль «Лада» врезался с грузовик «Вольво». Водитель легковушки с места ДТП скрылся, но уехал недалеко. В районе дома №129 на Московском проспекте «Лада» снесла боковое зеркало у патрульной машины ГИБДД.Но и это нарушителя не остановило. Мужчина погнал дальше и на пересечении Московского и проспекта Фрунзе вновь угодил в аварию. На этот раз он врезался в «Шевроле». От удара машину отбросило сначала к забору, а потом – в дерево. Только полученные травмы и серьезные повреждения автомобиля остановили гонщика.- Водитель «Лады» 1994 года рождения был госпитализирован в больницу. В отношении ярославца возбуждено дело об административном правонарушении за то, что он оставил место ДТП, участником которого являлся, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.По факту аварии сейчас проводится проверка.