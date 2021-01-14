В Ярославском департаменте здравоохранения и фармации сменился руководитель. Новым главой депздрава стал Василий Тубашов, который до этого занимал должность директора областной больницы. Кандидатура Тубашова пока не утверждена Министерством здравоохранения, однако, вопрос о его назначении уже можно считать решенным.Руслан Саитгареев, который с 2016 года возглавлял департамент, судя по всему, возвращается в Москву, где будет работать в одном из отделов мэрии города.Василий Тубашов в Ярославскую область приехал из столицы практически одновременно с Саитгареевым. Тубашов родился в 1977 году, в 202 году окончил медицинский университет имени Пирогова, работал в клиниках Москвы.