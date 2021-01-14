В Ярославской области сильные морозы сменятся снегопадами и метелями. мести будет весь четверг, лишь к вечеру непогода утихнет, сообщают синоптики Центра \\"Фобос\\".- В конце недели время от времени продолжит сыпать небольшой снег, ветер ослабеет, но холодный воздух, поступающий с севера, будет способствовать усилению морозов. Апогей похолодания придется на выходные, когда за дело возьмется антициклон. Тем самым, температура окажется на 7-9° ниже климатической нормы, - предупреждают специалисты.Но уже к началу следующей недели в центральную Россию придет теплый воздух из Атлантики. Велика вероятность, что на Крещение температура будет в районе -10 градусов. В Крещенскую ночь, по прогнозам Росгидрометцентра, в Ярославской области потеплеет до -12.