Активисты ярославского ОНФ проверили состояние объездных дорог Заволжского района. С 15 января, когда для ремонта частично перекроют проспект Машиностроителей, на них ляжет основная нагрузка. Но, как показал рейд, к интенсивным автомобильным потокам второстепенные дороги не готовы из-за огромного количества снега.На проспекте Машиностроителей в обоих направлениях крайние полосы скрыты под сугробами. На улице Сахарова та же ситуация, из-за снега не видно двойную сплошную линию. Заужена и проезжая часть на Красноборской. Общественники обратились в мэрию с просьбой исправить ситуацию.- На Университетской улице от дороги – в принципе, одно название. Сейчас там снежная каша на въезде со стороны проспекта Машиностроителей и обледеневшие колдобины в районе детского сада, - сказал координатор проекта «Дорожная инспекции ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области Тарас Сидорин.Помимо качественной очистки дорог от снега, общественники попросили об изменении режима работы светофоров на перекрестке проспекта Авиаторов с улицами Красноборской и Мостецкой. Это нужно для увеличения пропускной способности.Активисты пообещали, что проведут второй рейд и посмотрят, учли ли городские власти их замечания.