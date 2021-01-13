В Ярославском районе построят новую поликлинику. Мощностей ФАПа, который на данный момент оказывает медицинскую помощь жителям поселка Красный Бор, катастрофически не хватает.- Регулярно получаю жалобы от жителей поселка Красный Бор на доступность и качество медицинского обслуживания. На территории работает ФАП. Несмотря на это, перечень услуг ограничен, чтобы получить консультацию узких специалистов, жителям Красного Бора приходится ехать на другой конец города. Уже сейчас в ФАПе обслуживаются 14 тысяч человек, к 2025 году к ним прибавится до 18 тысяч новых жителей, - написал на своей странице ВКонтакте губернатор области Дмитрий Миронов.Главе Ярославского района Николаю Золотникову он дал распоряжение определиться с территорией, где будет находиться поликлиника. Зампред правительства Анатолий Гулин и департамент здравоохранения должны подготовить медико-техническое задание и сопровождать строительство медучреждения.